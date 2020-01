Pro Tork concorre ao prêmio Guidão de Ouro 2019

A votação segue até 7 de março

Reconhecida como uma das principais aceleradoras do off road no Brasil, a Pro Tork foi indicada ao prêmio Guidão de Ouro 2019. A empresa concorre em quatro categorias, repercutindo o excelente desempenho da temporada anterior, que lhe rendeu 47 títulos. Isso considerando apenas os mais importantes campeonatos estaduais e nacionais, sem falar de algumas copas e eventos no exterior.

Nos páreos individuais, a equipe está representada por Emerson Loth, Maiara Basso e Fredy Spagnol, como Melhor Piloto de Off Road, Melhor Piloto – Feminino e Melhor Piloto de Motocross, respectivamente. Em 2019, Loth sagrou-se tetracampeão Brasileiro de Enduro de Regularidade. Já Maiara celebrou títulos no Brasileiro de Motocross e Velocross. E Spagnol enfrentou altos e baixos, mas mesmo assim assegurou o vice na acirrada categoria MX2 do Brasileiro de Motocross.

Para ele, é uma honra estar entre os finalistas da premiação. “Concorrer ao lado de tantos nomes de peso mostra que realizamos um trabalho sério e eficiente no último calendário. Agora, o público pode esperar por um Fredy ainda mais dedicado e consistente”, garante o piloto.

Há, também, a disputa coletiva como Melhor Equipe de Motocross, com a Pro Tork / Kawasaki. Quem define os campeões do Guidão de Ouro são os fãs do motociclismo, que podem votar no site da Revista Dirt Action, através do link www.revistadirtaction.com.br/guidao-de-ouro. A votação segue até 7 de março.

Sobre o prêmio – O Guidão de Ouro está em sua 14ª edição e é organizado pela Adrenal Editora. Sua missão é eleger as melhores equipes, atletas, motos e campeonatos de duas rodas do país. Desta forma, as categorias contemplam os melhores produtos do mercado, pilotos e equipes em cada uma das classes, divididas em motocicletas, competição e bicicletas.

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.