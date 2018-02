Pro Tork confirma atrações à parte para a 9ª Trilha da Ovelha

Empresa de Siqueira Campos atuará em Campo Alegre (SC)

A Pro Tork confirmou três de suas atrações radicais para a 9ª Trilha da Ovelha, que acontece no dia 18 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina. O objetivo do patrocinador é agitar os mais de três mil pilotos de motos e quadriciclos aguardados pela organização.

No sábado, o Cachorrão (foto e vídeo) demonstra suas manobras com bicicletas, motos e karts especialmente preparados, a partir das 19h30. No domingo, o Big Foot abre a largada da trilha, às 9h. E para encerrar a festa, a Star Boys entre em cena com mais um espetáculo com motocicletas, às 15h. Detalhe: entrada franca.

As atrações Pro Tork são as mais renomadas do segmento, com anos de experiência e milhares de apresentações no país e em toda a América Latina. Além de manobras diferenciadas, os shows contam com efeitos especiais e com a participação do público em determinados momentos, o que eleva ainda mais a adrenalina.

As inscrições para a 9ª Trilha da Ovelha já estão no segundo lote. O investimento é de R$ 90 e dá direito a participar da trilha de 60km, camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e um almoço com carne de ovelha. Isso sem falar no sorteio de quatro motos Honda CRF 230F e uma minimoto TR100F.

Garanta já a sua no site http://www.rudnickmotos.com.br