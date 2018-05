Pro Tork confirma atrações radicais no maior encontro de trilheiros do PR

Acontecerá entre os dias 18 e 20 de maio na cidade de Piên

A Pro Tork acaba de confirmar a presença de quatro atrações radicais no Tombo na Lama, considerado o maior encontro de trilheiros do estado do Paraná. O objetivo do patrocinador é agitar os mais de dois mil pilotos de motos, quadriciclos e UTVs aguardados no evento, que acontece entre os dias 18 e 20 de maio, na cidade de Piên.

O Cachorrão e a Alto Giro são equipes especialistas na prática do wheeling, utilizando motos de diversas cilindradas. Já o Phyra domina a modalidade drifting, realizando sua apresentação com uma BMW 325i. E o Big Foot, um verdadeiro gigante de quatro toneladas, também estará exposto no local para apreciação do público.

A programação de shows inicia na sexta-feira, a partir das 18h, no Motódromo Eduardo Rudnick. No sábado, eles retornam no mesmo horário para mais uma demonstração. E no domingo, entram em ação às 14h, para encerrar o evento em grande estilo. Detalhe: a entrada é franca.

As atrações Pro Tork são as mais renomadas do segmento, com anos de experiência e milhares de apresentações no país e em toda a América Latina. Além de manobras diferenciadas, os espetáculos contam com efeitos especiais e com a participação da plateia em determinados momentos, o que eleva ainda mais a adrenalina.

Inscrições antecipadas para 12º Tombo na Lama encerram nesta terça-feira (15)

As inscrições antecipadas para o 12º Tombo na Lama encerram na próxima terça-feira, dia 15. O investimento é de R$ 85 e dá direito a participar da trilha de 60km, camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e almoço. Isso sem falar no sorteio de quatro motos Honda: duas CRF230F e duas CRF150F.

Garanta já a sua no site www.rudnickmotos.com.br

12º Tombo na Lama

Data: 18 a 20 de maio

Largada: 9h quadriciclos e UTVs / 9h30 motocicletas

Local: Motódromo Eduardo Rudnick – Piên (PR)

Inscrições: nos sites www.rudnickmotos.com.br e www.tombonalama.com.br, ou ainda na Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC), Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR)

Hotéis parceiros: Hotel Rudnick – (41) 3632-2106, Hotel Santo Antônio – (41) 3632-1224 e Piazito Park Hotel – (41) 3632-1212