Pro Tork confirma mais investimentos em Wenceslau Braz

Diretor-presidente garantiu continuidade da parceria com prefeito do município

Exclusivo: O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, foi recebido em recente audiência pelo diretor-presidente do Grupo Tork, Marlon Bonilha, na sede da mega-empresa em Siqueira Campos.

A prefeitura e a Pro Tork já tinham formalizado uma parceria, por exemplo, para a intermediação de vagas de empregos, dando possibilidade às pessoas cadastradas na Agência do Trabalhador de ingressar na gigante, maior empregadora do Norte Pioneiro.

Nesta gestão, Wenceslau Braz tem merecido vultosos investimentos da maior fábrica de motopeças da América Latina e a maior de capacetes do mundo. Marlon prefere não revelar quantos milhões pretende apostar em Wenceslau Braz, mas o fato de assegurar a parceria já foi suficiente para Paulo Leonar evidenciar satisfação.

Para garantir que os trabalhadores tenham garantido o acesso local de trabalho, a prefeitura abriu uma nova linha de transporte público, ligando o centro da cidade até o bairro rural da Turma 9, onde estão localizados os empreendimentos da Pro Tork.

Atualmente, a empresa conta em Wenceslau Braz com uma fábrica de ração e silo, além de um posto de combustível, sendo que os empreendimentos seguem em ampliação com planos concretos nos próximos anos e com a confiança recíproca consolidada.

“Com a garantia da continuidade da parceria não há risco de perdas de empregos e nem redução da arrecadação tributária, estamos sempre à disposição do grupo, em todos os setores que forem necessários”, comentou o chefe do executivo.

Na foto principal, aparece também o diretor-industrial da Pro Tork, Beto Bonilha.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO