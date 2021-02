Bottrel, Lolo Anton e Zerbatto encaram abertura da temporada, neste fim de semana em SC

A Pro Tork Racing Team está confirmada na disputa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2021, que tem início neste fim de semana, dias 27 e 28 de fevereiro, na cidade de Itapema (SC). Romulo Bottrel, Lolo Anton e Matheus Zerbatto vão em busca de bons resultados para a equipe nas duas primeiras etapas do ano.

Romulo irá correr na E2, na qual já foi campeão no ano de 2013. Lolo também irá trocar de categoria, indo para a E1. Ambos são experientes e estão confiantes na briga pelos títulos. Matheus vem do velocross e do motocross e irá fazer uma participação especial na classe E4 Amador.

O percurso será de aproximadamente 45 quilômetros, no qual os participantes darão três voltas por dia. Nele, irão encarar dois Enduro Teste, um em pasto e terreno arenoso, incluindo trechos de reflorestamento de pinus, e outro com vista para o mar, com muitas subidas. Por fim, um Cross Teste ao estilo das provas de cross country.

A exemplo dos cuidados adotados em 2020, os quais possibilitaram a plena realização do campeonato em época de pandemia, os protocolos de prevenção ao coronavírus serão rigorosamente seguidos em todas as disputas. O calendário inclui sete provas, totalizando 14 etapas para definir os campeões de 2021.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.