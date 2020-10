Rafa Espíndola, Emerson Loth e Rami Sfredo mandaram ver nesta sexta-feira, dia 30, no prólogo e largam hoje(sábado) entre os primeiros em suas categorias

A Pro Tork Mult Racing se saiu muito bem no prólogo do Sertões 2020, realizado nos arredores do Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu (SP). O percurso de aproximadamente cinco quilômetros definiu a ordem de largada da primeira etapa, programada para este sábado.

O destaque foi Rafa Espíndola, com o segundo lugar na Brasil, categoria na qual defende o título conquistado no ano passado. “Foi bom para sentir a moto, ver o que pode ser ajustado. Hoje tive problemas com o freio e perdi segundos valiosos. Mas já está tudo certo para amanhã”, afirma o catarinense.

Quem também mandou ver foi o estreante Emerson Loth, quinto colocado na Moto 2. “Foi meu primeiro contato com a KTM 450EXC-F, ela está excelente, acredito que me saí muito bem. A expectativa é manter o ritmo”, disse o paranaense que é tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade.

Para completar, Rami Sfredo foi o sexto na Moto 2. “No prólogo temos muito a perder e pouco a ganhar, por isso fui mais cauteloso. Amanhã começa para valer, estou feliz por largar entre os primeiros”, explicou o gaúcho, que é o atual campeão na classe Marathon.

Neste sábado, os pilotos partem em direção a Bolha 1, no Distrito Federal. Serão 380 quilômetros de deslocamento e 205 km de especial, com início em região montanhosa. Depois a subida de uma serra com lajes de pedra e abismos dos dois lados, seguida por estradas vicinais em pequenas fazendas e o final mais rápido, em uma zona agrícola.

O Sertões 2020 contempla um percurso total de 4.567 quilômetros, sendo 1.842 de trechos cronometrados. Além de São Paulo e Distrito Federal, passará também pelo Goiás e Tocantins, até a chegada em Barreirinhas, no Maranhão, programada para o dia 7 de novembro.

