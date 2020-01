Pro Tork conquista pódio consecutivo nos Estados Unidos

Brandon Hartranft chegou em primeiro

A terceira etapa do AMA Supercross teve sabor de sucesso para a Troy Lee Designs/Red Bull/KTM. A equipe patrocinada pela Pro Tork desde 2013 desbancou favoritos e subiu ao pódio com Brandon Hartranft, que obteve o terceiro lugar na categoria 250SX Costa Oeste, pela segunda vez consecutiva em 2020. A prova aconteceu no final de semana, em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos.

Para garantir o resultado, o piloto precisou ser persistente. Depois de passar praticamente 18 voltas na quinta colocação, ele aproveitou a falha de outro competidor e fez grande ultrapassagem, saltando ao terceiro posto. O atleta de 21 anos busca sua primeira vitória na temporada e sente que está perto de alcançar seu objetivo.

O próximo desafio ocorre em Glendale, no estado do Arizona, no dia 25 de janeiro. Fãs de adrenalina podem curtir a prova ao vivo através do Video Pass, no site www.supercrosslive.tv/2020-season, com planos a partir de 29,99 dólares.

Texto: Guilherme Augusto/Fotos: Simon Cudby

Resultado da etapa – 250SX Costa Oeste

1. Dylan Ferrandis

2. Justin Cooper

3. Brandon Hartranft

Classificação:

1. Justin Cooper, 72 pontos

2. Dylan Ferrandis, 60 pontos

3. Hartranft, 58 pontos

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM.