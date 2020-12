Rigor Rico vence e leva a decisão da categoria Gold para a última etapa Rigor Rico cumpriu seu objetivo na penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro, realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de dezembro, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao vencer a categoria principal, a Gold, o piloto Pro Tork conseguiu levar a decisão do título para a última etapa da temporada. Já no sábado, ele foi o mais rápido no prólogo. E no domingo não foi diferente, Rigor foi o primeiro a completar o percurso composto por três voltas de 23 quilômetros cada. As trilhas passaram por uma região montanhosa, com subidas e descidas íngremes, e o calor foi um adversário extra. “Eu acabei sendo desclassificado na abertura ao perder um posto de controle. Desde então estou buscando a recuperação, por isso, só o primeiro lugar no pódio interessava. Fiquei muito feliz. Agora é se preparar para o desafio final, no qual também precisarei ganhar”, explica o atual campeão. O evento irá acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro, na cidade do atleta, Barão de Cocais, em Minas Gerais. Com a vantagem de correr em casa, Rigor espera fechar o ano com chave de ouro, perto de sua torcida. A expectativa da equipe é a melhor possível. O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.