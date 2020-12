Com chances nas categorias E1 e E3, equipe parte para a última etapa neste fim de semana

A Pro Tork está de olho nos títulos do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, que terá sua última etapa realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, na cidade de Marzagão (GO). Lolo Anton lidera a E1 e é apontado como favorito, enquanto Romulo Bottrel vem em terceiro na E3, ainda com chances.

O percurso será de 31 quilômetros, incluindo três especiais: um Cross Teste com 5km; um Enduro Teste com 3,5km e outro Enduro Teste com 5km. Os pilotos darão três voltas por dia no trajeto, sendo que, apenas na última volta, o Cross Teste será cumprido no início e no fim das disputas.

Lolo se mostra animado com a possibilidade de conquistar seu primeiro título nacional na modalidade. “Estou com a mão na taça, quero fazer uma prova consciente, sem arriscar. Mas não deve ser fácil, o terreno de muitas pedras e o forte calor de lá exigem demais dos competidores”, explica.

O evento irá cumprir rigorosamente os protocolos de prevenção ao coronavírus e os participantes deverão usar máscaras de proteção, manter o distanciamento físico, utilizar álcool em gel e passar por medição de temperatura corporal. O acesso do público não será permitido.

Confira a programação:

Sábado (5/12)

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Término das atividades

20h – Divulgação dos resultados oficiais

Domingo (6/12)

9h – Largada dos dois primeiros pilotos

9h30 – Previsão de largada das categorias regionais

15h – Término das atividades

16h – Divulgação dos resultados oficiais

16h30 – Premiação