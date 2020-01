Pro Tork defende Brasileiro de Enduro de Regularidade

Emerson Loth faz a largada nesta terça-feira

Emerson ‘Bombadinho’ Loth (fotos) inicia 2020 com uma missão: faturar o quinto título na categoria Master do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Para cumprir o objetivo, o piloto precisa se sair bem já no primeiro desafio da temporada, o 33º Rally Cerapió, que acontece nesta semana, de 27 a 31 de janeiro.

Com largada nesta terça-feira em Fortaleza, a prova irá percorrer mais de mil quilômetros no Piauí e Ceará. A chegada ocorre na sexta, em Teresina. “Estou animado com o fato da competição voltar a valer pelo nacional. Darei o meu melhor, vou acelerar em busca do troféu inédito neste evento”, destaca o atleta.

As etapas prometem exigir muito dos competidores, graças ao seu nível técnico e ao tradicional calor do Nordeste. “Será uma ótima forma de abrir o calendário. Teremos grandes provas nos próximos meses, incluindo minha primeira participação no rali dos Sertões, o que me deixa ainda mais motivado para novas conquistas”, ressalta Bomba.

Programação Rally Cerapió 2020

28/1 – terça-feira – 1ª Etapa

Fortaleza (CE) a Sobral (CE)

Percurso: 358 km

29/1 – quarta-feira – 2ª Etapa

Sobral (CE) a Pedro II (PI)

Percurso: 282 km

30/1 – quinta-feira – 3ª Etapa

Pedro II (PI) a Teresina (PI)

Percurso: 294 km

31/1 – sexta-feira – 4ª Etapa

Circuito em Teresina (PI)

Percurso: 206 km

Total: 1.140 km

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.