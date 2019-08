Pro Tork defende quatro títulos do BMS Velocross

Segunda edição da competição

Rafael Faria encara a segunda edição do BMS Velocross com o objetivo de defender os títulos das quatro categorias principais – VX1, VX2, 230cc Pró e FLN. A competição integra o 5º BMS Motorcycle, um dos mais diversos eventos sobre duas rodas do Brasil, que acontece entre sexta-feira e domingo, 16 a 18 de agosto, em Curitiba.

Uma pista de aproximadamente 500 metros de extensão, metade de um circuito tradicional, foi especialmente preparada pela organização na Usina 5. Seu formato único irá exigir ainda mais resistência e técnica dos competidores, o que promete esquentar a briga.

Segundo Faria, será um grande desafio. “É um verdadeiro espetáculo ao público, com disputas únicas e muito acirradas em todas as classes. Para quem corre, é extremamente difícil. Mas estou animado e pronto para dar o meu melhor”, comenta o atleta que representa a Pro Tork Racing Team.

Falando na equipe, ela também contará com Alex Junior – VX1, VX2, 230cc Pró e FLN; Jocimar Ferreira – FLN; Ana Fietz – VXF; Jacson Keil – VX1, 230cc Pró e FLN; Alencar Krefta – VX40 Especial e VX35 Especial; Rodil ‘Ferrugem’ Araújo – VX3 Nacional e VX4 Nacional; e Marcio Lago – VX3 Nacional, VX3 Especial, VX4 Nacional e VX4 Especial.

Além de marcar presença com seu time, a Pro Tork ainda patrocina o BMS Velocross. Por isso, preparou uma série de ações especiais aos visitantes que prestigiarem o encontro. Entre elas, destaque para a Factory Store, sua loja de fábrica com produtos selecionados, preços e condições especiais.

Mais sobre o BMS Motorcycle

Em sua quinta edição, o evento busca proporcionar novas experiências e sentimentos no mundo duas rodas. Para isso, aposta em uma vivência imersiva, organizada da melhor forma em um espaço com 60 mil metros quadrados. Sua programação é atraente e variada, incluindo competições, shows de rock e blues, gastronomia típica de encontros norte-americanos, presença de marcas e muito mais. Ainda, há o Wall of Death, semifinal do Campeonato Brasileiro de Flat Track, 1º Encontro Nacional #ElasPilotam e test ride com as principais montadoras do mercado.

2º BMS Velocross – Programação

Sábado

10h: Reconhecimento de pista

14h45m: Classificatório

Domingo

10h: Warm Up

13h: Provas

19h: Corrida da VX1, categoria principal

Quanto: Ingresso único a partir de R$ 40 / Passaporte para os três dias a partir de R$ 80