Pro Tork defenderá títulos no Paraguai em 2020

Nas categorias VX1, VX2, 230cc Pró e Força Livre Nacional

Carlos Eduardo Franco está fechado com a Pro Tork Racing Team para a temporada 2020. O objetivo do piloto será defender os títulos conquistados neste ano nas categorias VX1, VX2, 230cc Pró e Força Livre Nacional no Campeonato Paraguaio de Velocross.

A parceria entra em seu décimo ano, motivo de orgulho para o sul-mato-grossense. “Representar a maior fábrica de motopeças da América Latina nas pistas é muito especial. Sinto que o meu trabalho é reconhecido e valorizado. Estou sempre pronto para defendê-la”, afirma.

Em 2019, Carlos Eduardo também foi campeão Paraguaio de Motocross nas classes MX1 e MX2. A propósito, ele coleciona diversos títulos no país vizinho. No Brasil, já garantiu taças no motocross em seu estado, além do Paraná, e ainda no Brasileiro da modalidade.

Conhecido pela tocada agressiva, ele não pretende parar por aí. A expectativa é de que sua galeria receba ainda mais troféus. “Estou animado com meu desempenho e confiante em relação aos desafios que estão por vir. Conto com a torcida de todos no gate em 2020”, finaliza.

Confira o perfil do piloto:

Nome: Carlos Eduardo Mendes Franco

Data de nascimento: 12/06/88

Cidade de nascimento: Sete Quedas (MS)

Cidade onde mora: Mundo Novo (MS)

Ano em que começou a andar de moto off road: 2001

Ano em que virou piloto profissional: 2008

Piloto Pro Tork há: 10 anos

Principais títulos: Campeão Paraguaio de Motocross e Velocross / Campeão Sul-Mato-Grossense de Motocross / Campeão Paranaense de Motocross / Campeão Brasileiro de Motocross

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.