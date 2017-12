Pro Tork disputa títulos na final do Brasileiro de Cross-Country

Em Anápolis (interior de Goiás)

A Pro Tork Racing Team parte para a quarta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Cross-Country com o objetivo de fechar a temporada 2017 com três títulos. O evento acontece neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro, na cidade de Anápolis (GO).

Jacson Keil lidera a XC1 por apenas três pontos de vantagem, mas se mostra confiante para o desafio. Jocimar Ferreira está tranquilo na Nacional A, com 24 pontos a mais que o segundo colocado. Porém, na Nacional B, está empatado na liderança com o colega de equipe Guilherme Roberto da Silva, o que promete um belo pega.

As disputas serão realizadas na pista do Vivian Park, junto a quinta rodada do estadual da modalidade. No sábado, a programação inicia às 13h, e no domingo, às 9h. O acesso é liberado ao público. A Pro Tork convida os amantes da velocidade a prestigiar e torcer por seus pilotos.

Confira a classificação:

XC1

1) Jacson Keil – 43 pontos (Pro Tork)

2) Claudinei Furlan Becegato – 40 pontos

3) Fabricio Theiss – 36 pontos

4) Rodrigo Taborda – 25 pontos (Pro Tork)

5) Wellington Garcia – 25 pontos

Nacional A

1) Jocimar Ferreira – 66 pontos (Pro Tork)

2) Ricardo Ribeiro Batista – 42 pontos

3) Guilherme Roberto da Silva – 40 pontos (Pro Tork)

4) Matheus Castro – 25 pontos

5) Rodil Araujo Jr – 22 pontos (Pro Tork)

Nacional B

1) Jocimar Ferreira – 66 pontos (Pro Tork)

2) Guilherme Roberto da Silva – 66 pontos (Pro Tork)

3) Ricardo Ribeiro Batista – 40 pontos

4) Ana Claudia Fietz – 34 pontos (Pro Tork)

5) Gabriel Leal Carvalho e Silva – 25 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.