Pro Tork é campeã do Sertões 2019 com Rafa Espíndola na Rally Brasil

Circuito entre Campo Grande e Aquiraz

Rafa Espíndola fez a festa da Pro Tork no Sertões 2019, rally que é considerado uma das maiores provas off-road do mundo. Após oito dias de disputas, com cerca de cinco mil quilômetros rodados entre Campo Grande (MS) e Aquiraz (CE), o piloto carimbou o título na categoria Rally Brasil, voltada para motocicletas nacionais.

“Eu me preparei muito, apesar de não criar expectativas, pois era tudo novo. Foi minha primeira participação, nunca tinha corrido com navegação. O evento é desgastante, mais de dez horas por dia em cima da moto, dormindo de três a quatro horas por noite. É uma verdadeira superação, o que traz ainda mais felicidade”, afirma.

O catarinense mal terminou a 27ª edição e já faz planos para o próximo ano. Ele almeja voltar em 2020, subindo de categoria. Porém, agora o foco é o Campeonato Brasileiro de Rally Baja, no qual lidera a Geral e também a Super Production. A próxima etapa acontece no dia 22 de setembro, em Lages (SC).

Pro Tork teve ainda o piloto mais velho do Sertões 2019

A Pro Tork contou ainda com Lincoln Berrocal, o mais velho participante entre as motos, com 60 anos. O paranaense foi o oitavo colocado na classe Over 45, superando o desempenho obtido em sua primeira participação, no ano de 2003, quando foi o décimo primeiro na mesma categoria.

“Graças a Deus deu tudo certo, cumpri meu objetivo de terminar bem. Minha maior dificuldade foi pilotar dois dias sem instrumentos de navegação, pois na sexta etapa fui atropelado por outro competidor, que acabou estragando minha torre, se não o resultado teria sido ainda melhor”, explica.

O bicampeão Brasileiro de Cross-Country segue acelerando por aí; não apenas no Brasil. Ele, que neste ano já havia se destacado no Dakar, se prepara para o Mundial de Motocross para Veteranos, programado para o início de novembro, na Califórnia, Estados Unidos.