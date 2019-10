Pro Tork é campeã do Sul-Brasileiro de Enduro de Regularidade

Com Jony Jachtchechen

A Pro Tork Racing Team comemorou a conquista do título de Jony Jachtchechen, na categoria Over 40, do Campeonato Sul-Brasileiro de Enduro de Regularidade. A final foi disputada neste domingo, dia 6 de outubro, em Guarapuava, também sendo válida pela penúltima etapa do Paranaense.

“Foi um desafio e tanto, choveu durante a noite e o terreno ficou molhado, difícil de andar. Além disso, foi uma prova longa, cerca de 150 quilômetros em 6h20. Busquei dar o meu melhor sem arriscar muito, venci e fiquei feliz por se campeão pela primeira vez na competição”, explica.

A equipe contou ainda com Emerson “Bombadinho” Loth, que tinha boas chances de título na classe principal, a Master. Porém, o piloto se machucou ao bater a cabeça em uma árvore caída, tendo que abandonar ao fim da manhã. Ele levou alguns pontos no rosto, mas passa bem.

Bomba e Jony são os ponteiros no estadual e se preparam agora para duelar na grande final da temporada. Ela está programada para acontecer no dia 20 deste mês, no município de Guaraniaçu.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.