Promovido no município de Araquari ( interior de Santa Catarina)

A Adventure Cup Baja voltou a reunir seus competidores no fim de semana, dias 30 e 31 de janeiro, no município de Araquari (SC), para a realização da última etapa da temporada passada e também para a abertura de 2021.

Entre eles, destaque para dois representantes da Pro Tork Racing Team: Lolo Anto e Rafa Espíndola (foto abaixo).

Lolo venceu a categoria principal, a Moto 1, em ambos os dias. Apesar de não participar de todas as provas em 2020, ele ainda conseguiu ser vice campeão. A expectativa para este ano é de buscar o título. Já Rafa vem fazendo participações especiais; foi o segundo colocado no sábado na Over 35 e no domingo na Moto 1.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para o próximo desafio. A Adventure Cup Baja tem sua segunda etapa programada para acontecer no dia 13 de março, em Piên (PR). A expectativa da Pro Tork é de seguir somando pontos importantes com seus atletas.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Nós Energy Drink e Sportbay.