Pro Tork e npdiario renovam parceria pelo sexto ano consecutivo

Empresa exporta para 56 países

O diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, e seu pai, Altair, receberam na tarde/noite desta terça-feira, dia cinco, na sede da empresa em Siqueira Campos, os jornalistas Valcir Machado e Fábio Galhardi, do npdiario (FOTOS).

Na oportunidade, foi renovada parceria por mais 12 meses entre a gigante que comercializa milhares de itens em todo o mundo com o jornal do Norte Pioneiro, considerado referência da região em todo o Paraná. O acordo foi feito pela sexta vez seguida e é exclusivo.



Em 1988 nascia na cidade paranaense de Curitiba uma empresa que viria se tornar líder mundial na produção de capacetes, além da maior fábrica de moto peças da América Latina. Mas até alcançar este posto, um longo caminho foi percorrido pela Pro Tork, que teve seu início de forma despretensiosa, com a produção artesanal de escapamentos para motos importadas.

O empreendedorismo da família Bonilha fez com que o negócio se transformasse em uma grande oportunidade. Analisando as necessidades do mercado, a marca passou a desenvolver novos itens, investindo em tecnologia, na capacitação dos profissionais e também em estrutura. Foi então que, em 1993, tomou a importante decisão de se instalar no Norte Pioneiro, em Siqueira Campos, onde conseguiu desenvolver projetos audaciosos, como o da primeira fábrica de motos do Sul do país, entre muitos outros. Atualmente a Pro Tork conta com oito unidades, que somam 350 mil metros de área construída, movidas por mais de sete mil funcionários, responsáveis por um catálogo com cerca de 20 mil produtos.

Parte do sucesso se deve as pistas. Seus produtos são testados diariamente pelos melhores atletas do motociclismo.A Pro Tork é uma das empresas brasileiras que mais investem no esporte, patrocinando não apenas grandes nomes, mas também pilotos de categorias de base e ainda apoia outros esportes radicais, como motocross freestyle, wheeling e drifting.

Tudo isso a levou a dominar o mercado nacional, com 72% de participação. A cada 10 motos em circulação no Brasil, sete tem pelo menos um item da marca. Todos os dias, dezenas de carretas deixam a sede da Pro Tork para abastecer o varejo e as linhas de produção de outras empresas do segmento duas rodas. O exterior também recebe seus produtos, 56 países são atendidos.