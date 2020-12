Lolo Anton e Romulo Bottrel foram os segundos colocados na E1 e E3

A Pro Tork encerrou a disputa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2020 com dois vices: o catarinense Lolo Anton na categoria E1 e o mineiro Romulo Bottrel na E3. A decisão da temporada foi realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de dezembro, na cidade de Marzagão (GO).

O percurso foi de 31 quilômetros, incluindo três especiais: um Cross Teste com 5km; um Enduro Teste de 3,5km e outro Enduro Teste com 5km. Os pilotos deram três voltas por dia no trajeto, sendo que, apenas na última volta, o Cross Teste foi cumprido no início e no fim.

Lolo chegou ao desafio como líder da E1 e era apontado como grande favorito. No sábado, conseguiu ser o segundo colocado. Mas no domingo um acidente no fim da primeira especial lhe rendeu duas costelas quebradas e uma pequena perfuração no pulmão, o obrigando a abandonar.

Romulo teve um ano de altos e baixos e não tinha mais muitas chances de colocar as mãos na taça, porém, buscou dar o seu melhor. No sábado, finalizou a prova com a terceira colocação, enquanto que no domingo alcançou o segundo melhor tempo na classe.

Para ambos, fica o gostinho de quero mais. “Esse ano cheguei muito perto do meu primeiro título nacional, foi uma pena, mas acontece”, disse Lolo. “Foi uma temporada complicada para todos, acabei sendo inconstante. Mas tive grandes adversários, considero um bom resultado entre tantas feras”, finalizou Romulo.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.