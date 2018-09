Pro tork emite Nota Oficial sobre fake news

Notícia falsa circula tentando denegrir a empresa

A Pro Tork (marca do ramo de motopeças com 30 anos de história) pautada pelo compromisso com sua cidade, Siqueira Campos, e todo o estado do Paraná, está sendo vítima de uma matéria mentirosa envolvendo o ex-governador Beto Richa.

A empresa esclarece que todas as suas atividades estão dentro da legalidade, não havendo quaisquer benefícios políticos, uma vez que as conquistas que a fizeram dominar o mercado nacional foram e são legítimas, fruto de muito trabalho da família Bonilha e seus colaboradores,com mais de cinco mil pessoas empregadas.

“O momento político é conturbado, porém, a Pro Tork acredita que o país caminha para um melhor cenário diante das investigações e ações da Polícia Federal, tendo total apoio da empresa.

A Nota de Esclarecimento se refere a uma fake news espalhada criminosamente principalmente pelo aplicativo Whatsapp.