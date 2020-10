Pro Tork encara a principal prova de Hard Enduro do mundo

Mineiro é o único brasileiro na categoria principal e espera fazer bonito no evento na Romênia

O Romaniacs reunirá os melhores pilotos do Hard Enduro, entre os dias 27 e 31 de outubro, na região de Sibiu, na Romênia. Entre eles, destaque para Rigor Rico, esperança brasileira na disputa da categoria principal – a Gold.

A prova é a mais difícil da modalidade no mundo. Ela inicia na terça com um prólogo de cerca de 10 quilômetros, o qual definirá a ordem de largada dos competidores. Já de quarta a sábado serão de 150 a 200 km de percurso por dia.

Participando pela primeira vez no ano passado, o mineiro conseguiu a vigésima segunda colocação, sendo o melhor estreante no desafio. Agora, com mais estrutura e preparação, ele espera terminar entre os primeiros na classe.

“Cheguei antes para preparar a moto, treinar, acertar os últimos detalhes, o que ajuda muito. Estou na minha melhor fase, seja o físico, a técnica, a cabeça. Tenho tudo para alcançar um bom resultado”, afirma o atleta que representa a Pro Tork.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.