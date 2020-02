Pro Tork faturou 44 troféus de motociclismo em 2019

Pilotos receberão homenagem da Federação

A Pro Tork dominou as competições estaduais do Paraná na última temporada e por isso é destaque na Festa Melhores do Ano. O evento, organizado pela Federação Paranaense de Motociclismo, premiará os atletas mais eficientes do calendário passado e, desta forma, distribuirá 44 troféus entre os pilotos do time. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, dia 14, em Curitiba.

Entre as premiações, há 14 títulos. No Enduro de Regularidade, teve Emerson Loth na categoria Master. No Motocross, Rafael Faria na MX2; Willian Guimarães nas MX3, MX4 e MX45; Otávio Pedro, na 150/85cc; e Fábio Brito, na FLN. Já no Velocross, Rafael Faria garantiu o troféu nas VX1, VX2 e 230cc; Márcio Lago pelas VX3 Nacional e VX4 Especial; Sandro Alexandre, na VX4 Nacional; e Jacson Keil na FLN.

Mais do que garantir resultados na pista, a Pro Tork é uma das principais incentivadoras do motociclismo no estado. Há 21 anos, a empresa, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a Federação Paranaense. Além disso, mantêm ações como a Inscrição Subsidiada, na qual os competidores que utilizam os equipamentos da marca não pagam para alinhar no gate, possibilitando o início de muitos no esporte.

Confira os pilotos Pro Tork que receberão troféus:

Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade 2019

Emerson Loth – campeão da categoria Master;

Jony Jachtchechen – vice-campeão da categoria Master;

Campeonato Paranaense de Motocross 2019;

Rafael Faria – campeão na MX2;

Willian guimarães – campeão MX3;

Willian guimarães – campeão MX4;

Willian guimarães – campeão MX45;

Otávio Pedro – campeão 150/85cc;

Fábio Brito – campeão FLN;

Rafael Faria – vice-campeão na MX1;

Otávio Pedro – vice-campeão na MXJunior;

Matheus Zerbatto – terceiro na Intermediária Especial;

Matheus Zerbatto – quarto na MX2;

Tiago Garcia – quarto na MX1;

Kaian Brito – quarto na Minimotos;

Otávio Pedro – quinto na MX2.

Campeonato Paranaense de Velocross 2019