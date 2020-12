Final da temporada 2020 acontece neste fim de semana em Campos do Jordão (SP)

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade terá a final da temporada 2020 realizada neste fim de semana, dias 12 e 13 de dezembro, em Campos do Jordão (SP). Emerson “Bombadinho” Loth lidera a categoria principal, a Master, sendo apontado como grande favorito ao título.

Com uma vantagem de 21 pontos, o tetracampeão não pretende arriscar. No sábado, irá encarar um percurso com 150 quilômetros. Já no domingo, um pouco menos, 100. A disputa na Serra da Mantiqueira também irá passar pela cidade de Piranguçu (MG), com muita mata, terreno liso e médias justas.

Para o piloto paranaense que defende a Pro Tork – a maior fábrica de motopeças da América Latina – a expectativa é excelente. “Estou muito animado por chegar a última etapa na ponta da tabela. Fico mais tranquilo, a ideia é tirar a mão, fazer uma tocada mais consciente. Vamos pra cima”, afirma.

Confira a classificação da categoria Master:

1) Emerson Loth – 178 pontos (Pro Tork)

2) Jomar Grecco – 157 pontos

3) Pedro Lage – 103 pontos

4) Leonardo Malagutti – 103 pontos

5) Guilherme Carvalho – 93 pontos

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.