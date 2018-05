Pro Tork faz show inédito de motocross estilo livre

No domingo no interior de Goiás

Gilmar “Joaninha” Flores se apresentará pela primeira vez na cidade de Itapaci, em Goiás. O show de motocross estilo livre da equipe J99 está programado para acontecer neste domingo, dia 13 , a partir das 11 horas, durante evento esportivo na Avenida Perimetral, em frente a ASTEQ. A entrada é franca.

Junto aos atletas Marcos Paris, Robertt Fire e Henrique “Zóio” Balestrin, Joaninha promete levar o público ao delírio com um belo repertório de manobras radicais. Entre elas, destaque para Underflip Heel Clicker, Underflip One Hand, Backflip Double Can Indian Air, Backflip Superman, Backflip Nec-Nec e Backflip Heelclicker.

“Estamos muito contentes em trazer o nosso espetáculo para Itapaci, município onde ainda não havíamos nos apresentado. Faremos uma demonstração para encantar o público que vier nos prestigiar”, garantiu o piloto patrocinado pela Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina.

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Domingo, dia 13 – 11h

Onde: Avenida Perimetral – Itapaci (GO)

Quanto: Gratuito

A J99 tem o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.