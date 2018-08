Pro Tork festeja título do Ibitipoca Off Road

Com Emerson Loth

A Pro Tork Racing Team está em festa, seu piloto, Emerson “Bombadinho” Loth, conquistou o título da 29ª edição do Ibitipoca Off Road, uma das principais provas do calendário nacional de enduro de regularidade para motos. O evento aconteceu no último fim de semana, dias 4 e 5 de agosto, entre as cidades mineiras de Juiz de Fora, Lima Duarte e Conceição de Ibitipoca.

No sábado, Bomba venceu a parte da manhã e da tarde. Já no domingo, mais um primeiro e outro quinto lugares, resultados que lhe garantiram o topo do pódio na categoria principal – a Master. “Estou muito feliz. Há vários anos tento ser campeão do evento e, justo agora, lesionado, consegui me superar para carimbar a vitória. Foi uma prova pesada, com cerca de 400km de percurso”, explica.

O tricampeão brasileiro de enduro de regularidade já está de volta a Curitiba (PR), animado com os preparativos para o próximo desafio. O Enduro da Independência será a última prova da temporada 2018, sendo realizado de 4 e 8 de setembro, também em Minas Gerais. Bombadinho já foi campeão no ano de 2014 e fará o possível para retomar o título.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da Nos Energy Drink.