Pro Tork festeja vitórias em etapa da Copa São Paulo de Enduro

Evento esportivo com adaptações devido a pandemia da Covid-19

A Copa São Paulo de Enduro FIM voltou a movimentar a modalidade com a realização de sua terceira etapa no último fim de semana, dias 25 e 26 de julho, em um evento com adaptações devido a pandemia do novo coronavírus, na cidade de Itapecerica da Serra (SP). Destaque para a dupla Pro Tork: Loandro Anton e Rômulo Bottrel.

O percurso travado exigiu técnica dos competidores, que completaram três voltas de aproximadamente 20 quilômetros, sendo compostas por um cross teste e outras duas especiais. Loandro acabou por vencer a Geral e também a categoria E2, enquanto Rômulo garantiu a primeira colocação na Elite.

Ambos aproveitaram a oportunidade de voltar a ação com o intuito de se prepararem para outros campeonatos. Lolo se dedica a disputa do Catarinense e Bottrel aguarda o retorno do Paranaense e também do Brasileiro. Ainda não há previsão de novas datas para estas competições.