Pro Tork festeja vitórias no Gaúcho de Velocross

Expectativa é ser campeã nas três classes

A Pro Tork Racing Team comemorou a conquista de duas vitórias, além de outros bons resultados, na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross 2018, realizada neste fim de semana, dias 4 e 5 de agosto, no Parque Motonáutico da cidade de Tupanciretã.

Quem representou a equipe foram os irmãos Basso. A caçula Maiara venceu a VXF de ponta a ponta, enquanto o mais velho Lucas foi o primeiro colocado na VX2 e ainda o segundo na categoria principal, a VX1. Já Mateus foi o segundo a receber a bandeira quadriculada na VX2 e o terceiro na VX1.

Os pilotos estão na briga direta pelos títulos da temporada e a expectativa da Pro Tork é de ser campeã nas três classes. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross está programada para acontecer nos dias 1 e 2 de setembro, no município de Santiago.



A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.