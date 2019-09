Pro Tork ganha título antecipado no Brasileiro de Motocross

Neste fim de semana

Willian Guimarães´(foto principal) fez a festa da Pro Tork Racing Team ao se consagrar campeão antecipado na categoria MX4 do Campeonato Brasileiro de Motocross 2019. A sexta e penúltima etapa da temporada aconteceu no fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, em Jarinu, cidade paulista localizada a 70 quilômetros da capital.

E a vitória foi repleta de emoção. Após largar mal e ainda cair na curva, o piloto paranaense partiu para uma prova de recuperação. Aos poucos, foi ganhando posições, imprimindo um ritmo forte, até que, restando apenas duas voltas para o fim, assumiu a liderança, mantendo-a até cruzar o arco de chegada.

“Muito feliz com o meu terceiro título na competição. Busquei dar o meu melhor em todas as corridas, foram quatro primeiros lugares, consegui me sair bem apesar da pressão dos adversários. Gostaria de agradecer a todos que me acompanham e torcem, em especial a Pro Tork pelo apoio”, afirma.

A equipe ainda somou outros bons resultados. Maiara Bassom (foto abaixo) venceu a MXF de ponta a ponta, mantendo-se invicta. Já Fredy Spagnol foi o terceiro colocado na primeira bateria da MX2, sendo que a segunda acabou sendo adiada devido as condições ruins da pista.

Os atletas terão agora pouco mais de um mês para se prepararem para a grande final do Brasileiro de Motocross, programada para ser realizada nos dias 26 e 27 de outubro, em Belo Horizonte (MG).

O objetivo da Pro Tork é de fechar o ano com mais dois títulos.

A Pro Tork Racing Team tem apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.