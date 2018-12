Pro Tork garante campeonatos em diferentes modalidades no Paraguai

Performance elogiável

A Pro Tork acaba de renovar a parceria com a MX Sport, responsável pela organização dos campeonatos paraguaios de motocross e velocross. O objetivo para a temporada 2019 é de seguir realizando provas de qualidade, promovendo o motociclismo na região.

O velocross terá início no dia 3 de março, em Curuguaty, enquanto que a disputa do motocross está programada para começar no dia 17 do mesmo mês, em Pedro Juan Caballero. A expectativa é que mais de 100 pilotos alinhem no gate, em diversas categorias.

E além de patrocinar os eventos, e ser considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, a Pro Tork ainda oferece inscrição subsidiada a todos os pilotos que utilizarem o equipamento de proteção completo da marca.

Para o organizador Claudemir Brugner, mais conhecido como Polaco, o apoio da empresa brasileira é fundamental. “Graças a ela conseguimos fazer grandes corridas, com boa estrutura para atletas e público. Sou muito grato pela parceria e estou animado com o ano que está por vir”, afirma.