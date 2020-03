Pro Tork inicia Paraguaio de Velocross 2020 com cinco vitórias

Pro Tork Racing Team fez a festa na abertura do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Velocross 2020, realizada neste fim de semana, em Coronel Oviedo, cidade do departamento de Caaguazú. Seus pilotos conquistaram vitórias em cinco categorias.

O grande destaque foi Carlos Eduardo Franco, que venceu de ponta a ponta na VX1, VX2, 230cc Pró e Força Livre Nacional. A equipe ainda foi a mais rápida com Sandro “Tatu” Alexandre na VX4 Especial, que também subiu ao pódio na VX3 Nacional, com um segundo lugar, e na VX3 Especial, com um quarto.

Para Carlos Eduardo foi um grande começo. “Gostei muito do meu desempenho, estou feliz por iniciar o ano com vitórias e somar pontos importantes. Agora é se preparar para a segunda etapa, que acontece em 28 e 29 de março, no município de La Paloma, em Canindeyú”, afirma o atual campeão das classes principais.

