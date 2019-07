Pro Tork investe em energia solar nos postos de combustíveis

Energia limpa, meio-ambiente protegido e mais empregos

A energia solar fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, e pode ser produzida até mesmo quando o sol não aparece, como em dias chuvosos e nublados. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade produzida. O processo de conversão da incidência solar em energia solar fotovoltaica utiliza células fotovoltaicas, feitas de um material semicondutor. Com esses pressupostos, o grupo Pro Tork está investindo nesse segmento nos postos de combustíveis que mantém na região. O primeiro a ter instalado o equipamento é o Cristo Rei (fotos), no KM 303 da PR-092, em Siqueira Campos.

Os próximos serão o Santa Rita, localizado no KM 38 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, e no Cristo Rei II, no KM 293 também da PR-092

A energia solar fotovoltaica gera energia em corrente contínua

A energia solar fotovoltaica é uma energia 100% limpa, e ao contrário da hidrelétrica, não prejudica a fauna e a flora brasileira. Também é limpa por não produzir impacto ambiental com a emissão de gases tóxicos gerados a partir da queima de combustíveis fósseis, que causa o efeito estufa e causam o aquecimento global.

O diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha (foto), disse que a energia solar já não é mais coisa do futuro e sim do presente.

“Já aplicamos essa tecnologia em um dos nossos postos na cidade de Siqueira Campos e temos como objetivo, instalar em todos os postos do grupo, bem como em todas fábricas da empresa, gerando uma energia limpa de até cinco megawats, colaborando com o nosso meio ambiente e,também, gerando uma economia financeira que poderá ser revertida na geração de mais empregos em nossa região”, assinalou.

Um painel de energia solar fotovoltaica feito primeiramente por uma moldura de alumínio, seguido de uma camada de um vidro especial, posteriormente por uma película de borracha e, por fim, uma caixa de junção.Primeiro o painel solar reage com a luz do Sol e produz energia, fotovoltaica, elétrica. Os painéis solares que estão instalados no telhado do imóvel ou no chão, são conectados uns aos outros e, depois, conectados ao Inversor Solar.

Então, o Inversor Solar converte as correntes da energia solar dos painéis fotovoltaicos em energia elétrica tradicional para ser utilizada no imóvel, com TVs, Computadores, Eletrodomésticos e quaisquer outros equipamentos elétricos.

A energia é distribuída pelo imóvel utilizando a fiação já existente, não sendo necessário a instalação O excesso de eletricidade produzido pelos painéis solares de energia fotovoltaica volta para a rede elétrica através do relógio de luz. Essa energia solar que vai para a rede vira “créditos de energias”, e é recomendado consultar a distribuidora de energia que fornece a luz para o imóvel.

Há muitas vantagens na utilização da energia solar fotovoltaica:

Redução dos custos de energia;

Geração de emprego, para cada megawatt instalados, são gerados de 25 a 30 postos de emprego;

Bom custo benefício;

Valorização do imóvel;

Redução do impacto ambiental;

As centrais de painéis solares necessitam de manutenção mínima.

Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território, e nos locais longe dos centros de produção energética sua utilização ajuda a reduzir a perda de energia que ocorreria na transmissão.