Pro Tork: Joaninha fratura fêmur no Duelo de Motos (vídeo)

Piloto já estava na semifinal do evento esportivo

Gilmar “Joaninha” Flores era apontado como um dos favoritos ao título do Duelo de Motos 2020, porém, o piloto patrocinado pela Pro Tork teve que abandonar a disputa de motocross estilo livre ao sofrer um acidente na manhã deste domingo, dia 2, na cidade de Atibaia (SP). O mato-grossense teve que deixar o local de ambulância.

A prova era exibida ao vivo pelo Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Joaninha partiu motivado para a semifinal, mas falhou ao executar sua primeira manobra, um backflip, perdendo o controle da motocicleta ao tocar o solo. Ele foi prontamente atendido pela equipe médica, imobilizado e encaminhado para a Santa Casa.

O atleta sofreu uma fratura no fêmur e foi submetido a uma cirurgia.

Ele também teve uma costela quebrada, a qual perfurou um dos pulmões, gerando um pneumotórax laminar (acúmulo de ar entre a pleura e a caixa torácica), o qual será tratado posteriormente com a colocação de um dreno, procedimento considerado relativamente simples. Ainda não há data definida para esse segundo procedimento e não há previsão de alta.

Consciente ao chegar no hospital, Joaninha agradeceu as orações e as mensagens de apoio que está recebendo de fãs de todo o país. Também parabenizou o piloto e colega de treinos Kiko Silva pela conquista do campeonato.

O piloto Pro Tork tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

