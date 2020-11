Equipe é presença confirmada no gate da terceira etapa do campeonato, que acontece neste fim de semana, em Apiaí (SP)

A Pro Tork KTM Racing Team está pronta para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que acontece neste fim de semana, dias 21 e 22 de novembro, no Motódromo da Fepasa, na cidade de Apiaí (SP). O objetivo da equipe é defender a liderança das categorias MXF e MX2JR, além de subir na tabela de outras.

Mariana Balbi é a primeira colocada entre as mulheres na MXF, enquanto Gabriel Andrigo é o ponteiro na MX2JR e ainda o quarto colocado na MX2. O time também alinha no gate com Fredy Spagnol – segundo na MX2, Kevyn de Pinho – segundo na 65cc, Gustavo Pessoa – quarto na MX1 e Franco Lavecchia – quinto na MXJR.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, a expectativa é excelente. “Tivemos uma estreia muito boa na rodada dupla do Beto Carrero, em Penha (SC). De lá para cá eles tiveram mais tempo para se preparar, estão todos animados, queremos buscar vitórias, pontos importantes”, afirma.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, ainda participa com os atletas Willian Guimarães – terceiro na MX4, Otavio Pedro – terceiro na MX2JR, Rodrigo Taborda – quarto na MX3 e Alencar Krefta – quinto na MX5.

O evento tem início no sábado com os treinos livres, às 8h, seguido pelos cronometrados, às 11h45, e primeiras corridas, às 15h40. Já no domingo é retomado com o warm-up, às 8h, e o restante das provas, às 10h10. Haverá transmissão ao vivo através do canal da Confederação Brasileira de Motociclismo no YouTube.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.