Pro Tork larga na frente pelo Brasileiro de Enduro de Regularidade

O calendário iniciou com uma conquista inédita para Emerson ‘Bombadinho’ Loth. O piloto da Pro Tork Racing Team venceu o 33º Rally Cerapió, válido como abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2020. A prova encerrou nesta sexta-feira, 31 de janeiro, em Teresina (PI).

A competição percorreu mais de mil quilômetros entre entre os estados do Ceará e Piauí ao longo da última semana. “Foi um evento surpreendente, com alto nível de dificuldade e médias justas. Além disso, enfrentamos bastante variação de terreno, pegando pedras, areia, cascalho e barro num mesmo dia”, comenta o campeão da categoria Master.

Com a vitória, Loth desponta como favorito no nacional, afinal, faturou a taça no ano passado e agora parte em busca do pentacampeonato. “Acredito que começamos muito bem. Tivemos contratempos, como a quebra da moto logo na segunda etapa do rali, mas conseguimos contorná-los e obter um excelente desempenho. Estou realmente feliz com esse título e animado para o restante da temporada”, destaca.

Assim que voltar para casa, em Curitiba (PR), Bomba se prepara aos novos desafios que terá pela frente, a começar pela segunda fase do Brasileiro, que está prevista para acontecer em Sorriso (MT), em abril. Este ano ele também irá encarar o Sertões pela primeira vez. “Será a realização de um sonho e quero estar pronto, na minha melhor fase, para assegurar outro ótimo resultado”, garante.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.