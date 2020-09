Pro Tork mantém lideranças no Brasileiro e no Catarinense de Enduro

Evento cercado de cuidados e procedimentos sanitários preventivos da Covid-19

Os pilotos Pro Tork mandaram ver na segunda etapa dos campeonatos Brasileiro e Catarinense de Enduro FIM, realizada no fim de semana, 12 e 13 de setembro, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha. O evento foi cercado de todos os cuidados e procedimentos sanitários preventivos da COVID-19.

Lolo Anton venceu a E1 ambos os dias, mantendo a liderança da categoria no estadual. Já Romulo Bottrel ganhou a prova de sábado na E3 e foi o segundo colocado no domingo, garantindo o segundo lugar na somatória da classe, resultado que lhe manteve na ponta da tabela do nacional.

Além de contar com seus atletas na disputa, a maior fabricante de motopeças da América Latina também patrocinou o evento, dando nome a mais técnica das três especiais. A ET2 – PRO TORK teve aproximadamente quatro quilômetros em trechos de pedras e terra.

De volta as suas cidades, Lolo e Romulo retomam o treinamento focados na próxima rodada dos campeonatos. O Brasileiro está programado para os dias 11 e 12 de outubro, em Palmelo (GO). Já o Catarinense deve reunir os competidores nos dias 7 e 8 de novembro, em Tijucas.