Pro Tork mantém patrocínio e inscrição subsidiada no Paraná

Patrocínio nos campeonatos de motocross e velocross

A Pro Tork e a Federação Paranaense de Motociclismo acabam de renovar sua parceria pelo vigésimo primeiro ano consecutivo. A marca, considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é a maior incentivadora da modalidade no estado.

O patrocínio se refere aos campeonatos estaduais de motocross e velocross, nos quais os pilotos ainda são beneficiados com a inscrição subsidiada ao utilizarem determinados equipamentos. O valor, que costuma variar entre R$ 110 e R$ 150 por categoria, é bancado pela empresa, representando uma boa ajuda de custo.

Nesta temporada, os itens obrigatórios são: conjunto Jett Factory Edition 3, capacete Fast, óculos Blast, colete Jett Lite, botas Jett Lite ou Jett Hi-Vis – com sola Tri-Compound e luva Pro Tork. Vale ressaltar que ela só é válida para os pilotos filiados no Paraná e todos os atletas oficiais Pro Tork do país.

A inscrição deve ser feita normalmente, assinalando a opção de subsídio, que livrará o atleta automaticamente do pagamento. Porém, haverá fiscalização no parque fechado. Quem não seguir as regras será proibido de alinhar no gate, tendo que passar na secretaria de prova para a realização do pagamento.

O presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, Gilberto “Juba” Rosa, comemora a parceria. “O apoio da Pro Tork é fundamental para a realização de boas corridas, beneficiando ainda centenas de atletas diretamente através da inscrição subsidiada. Estamos muito felizes com a renovação”, afirma.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a marca tem um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento do esporte, não apenas no estado que está situada, mas em todo o país. “2020 promete, fechamos com grandes pilotos e também estaremos nos melhores eventos”, finaliza.

Para conferir calendários, regulamentos e saber os detalhes de como funciona a inscrição subsidiada Pro Tork, acesse o site da Federação Paranaense de Motociclismo: www.fprm.com.br.