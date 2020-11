Rafa Espíndola segue como destaque da equipe ao conquistar o terceiro lugar na categoria Brasil nesta quinta-feira, dia 5

A Pro Tork Mult Racing concluiu mais uma etapa do Sertões 2020 nesta quinta-feira, dia 5 de novembro. Os pilotos largaram do Tocantins em direção ao Maranhão, percorrendo 610 quilômetros, sendo 277 de especial. Destaque para Rafa Espíndola, terceiro colocado na categoria Brasil, sendo o segundo na classificação.

O objetivo do atual campeão é somar pontos importantes a cada dia. Para o catarinense, foi um bom resultado. “Estava liderando até a segunda parcial, mas no trecho final, com longas retas, precisei poupar a motocicleta. Numa prova longa como essa é importante ser consistente, temos mais duas etapas”, disse.

Na Moto 2, o gaúcho Rami Sfredo finalizou com o quinto lugar. Já o paranaense Emerson Loth alcançou a sexta colocação. O tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade, que faz sua estreia na competição, preferiu tirar a mão após o acidente de ontem, no qual se chocou com uma vaca.

Amanhã acontece a penúltima etapa, com 741 km, sendo 300 de especial. Ela começa por estradas de médias velocidades que vão ficando cada vez mais travadas. A partir da metade, o trajeto será mais rápido, com lombas e depressões. Haverá duas retas longas em terreno de piçarra. No final, partes arenosas.

O Sertões 2020 contempla um percurso total de 4.567 quilômetros, sendo 1.842 de trechos cronometrados. Largou de São Paulo e já passou pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás e Tocantins. Sua chegada será em Barreirinhas, no Maranhão, programada para sábado, dia 7 de novembro.

Confira os resultados da etapa:

Moto 2

1 – Bruno Leles – 03:45:58

2 – Bissinho Zavatti – 03:46:38

3 – Tulio Malta – 03:47:44

4 – Luciano Gomes – 03:51:35

5 – Rami Sfredo – 03:51:28 (Pro Tork Mult Racing)

6 – Emerson Loth – 03:52:01 (Pro Tork Mult Racing)

Brasil

1 – Thiago Veloso – 04:01:46

2 – André Bezerra – 04:02:17

3 – Rafael Espindola – 04:02:33 (Pro Tork Mult Racing)

4 – Francisco Pitombeira – 04:15:58

5 – Adão Lemos – 04:16:31

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.