Pro Tork numa das maiores provas off-road do mundo

Em Campo Grande e Aquiraz

A Pro Tork é presença confirmada no Sertões 2019, rally que é considerado uma das maiores provas off-road do mundo. Lincoln Berrocal e Rafael Espíndola representam a líder mundial na produção de capacetes no evento, que inicia sua 27ª edição neste sábado, dia 24 de agosto, com largada inédita na cidade de Campo Grande (MS), e encerra em 1º de setembro, com chegada em Aquiraz (CE).

Lincoln ganhou destaque no último Dakar ao ser o piloto mais velho entre as motos. Com 60 anos, ele será novamente o mais experiente do desafio. “Estou animado para a categoria Over 45, quero usar esta experiência para concluir bem todas as etapas, sem cometer erros. Será minha segunda participação, em 2003 fui o décimo primeiro na Over 45”, afirma o bicampeão Brasileiro de Cross-Country.

Rafael fará sua estreia na prova aos 36 anos, mas também se mostra confiante. “Vou correr na Brasil, para motocicletas nacionais de até 300cc. Busquei me preparar bastante para encarar grandes quilometragens, juntamente com o calor. A expectativa é boa”, explica o atual líder do Brasileiro de Rally Baja, competição na qual corre com moto importada.

O campeonato “Sertões 2019” promete ser intenso. Após o prólogo e o super prime no sábado, os competidores partem para um percurso de 4.887 quilômetros, sendo 2.858 de especiais (trechos cronometrados), com passagem por seis estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e Ceará. A Pro Tork aposta em Lincoln e Rafael no pódio, torça com a gente!

Confira a programação:

24/8 – Sábado – Campo Grande (MS)

7h – Abertura da Arena Sertões – Local: Praça do Papa – Av. Alfredo Scaff, s/n

8h às 12h – Prólogo (tomada de tempo)

18h30m às 20h30m – Super Prime – oito mais rápidos em formato mata-mata

20h30m às 21h – Cerimônia de abertura

21h às 22h30m – Show de encerramento

25/8 – Domingo

1ª etapa – Campo Grande (MS) a Costa Rica (MS)

Deslocamento inicial – 20 km

Especial (Cronometrado) – 437 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 487 km

26/8 – Segunda-feira

2ª etapa – Costa Rica (MS) a Barra do Garças (MT)

Deslocamento inicial – 90 km

Especial (Cronometrado) – 533 km

Deslocamento final – 21 km

Total do dia – 644 km

27/8 – Terça-feira

3ª etapa – Barra do Garças (MT) a São Miguel do Araguaia (GO)

Deslocamento inicial – 111 km

Especial (Cronometrado) – 403 km

Deslocamento final – 250 km

Total do dia – 764 km

28/8 – Quarta-feira

4ª etapa – São Miguel do Araguaia (GO) a Porto Nacional (TO)

Deslocamento inicial – 69 km|

Especial (Cronometrado) – 275 km

Deslocamento final – 226 km

Total do dia – 570 km

29/8 – Quinta-feira

5ª etapa – Porto Nacional (TO) a São Félix do Tocantins (TO) – Maratona

Deslocamento inicial – 142 km

Especial (Cronometrado) – 330 km

Deslocamento final – 3 km

Total do dia – 475 km

30/8 – Sexta-feira

6ª etapa – São Félix do Tocantins (TO) a Bom Jesus (PI) – Maratona

Deslocamento inicial – 0 km

Especial (Cronometrado) – 535 km

Deslocamento final – 2 km

Total do dia – 537 km

31/8 – Sábado

7ª etapa – Bom Jesus (PI) a Crateús (CE)

Deslocamento inicial – 2 km

Especial (Cronometrado) – 325 km

Deslocamento final – 628 km

Total do dia – 955 km

1/9 – Domingo

8ª etapa – Crateús (CE) – Aquiraz (CE)

Deslocamento inicial – 428 km

Especial (Cronometrado) – 18 km

Deslocamento final – 6 km

Total do dia – 452 km