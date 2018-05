Pro Tork participa da mais importante feira da indústria de motos na Colômbia

Evento se estende até o domingo

A Pro Tork está na Colômbia para participar da Feira Internacional da Moto, o mais importante evento da indústria de motocicletas do país. Entre os dias 3 e 6 de maio, 60 mil pessoas devem circular pelo Plaza Mayor Medellín, conhecendo as novas tendências e tecnologias em produtos e serviços.

E é claro que a maior fábrica de motopeças da América Latina não poderia ficar de fora dessa, afinal, a Colômbia é um dos grandes mercados da Pro Tork no exterior.

A marca brasileira se faz presente pelo terceiro ano consecutivo e, ainda assim, consegue surpreender a todos com a evolução de seu catálogo.

O diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha (foto, com colaboradores), se mostra confiante. “A expectativa é muito boa, aqui recebemos clientes de todas as Américas, fidelizando alianças e prospectando novos negócios. Já exportamos para mais de 60 países e estamos preparados para mais”, afirma.

Serviço:

O que: XII Feira Internacional da Moto

Onde: Plaza Mayor Medellín – Colômbia

Quando: 3 a 6 de maio

Informações: https://feria2ruedas.com/

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.