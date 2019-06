Pro Tork participa de feira em Florianópolis

Líder mundial em capacetes é destaque no evento

O Encontro Motomagazine promete reunir grandes marcas em sua 32ª edição, que será realizada nos dias 14 e 15 de junho, no Hotel Canasvieiras Internacional, em Florianópolis (SC). Entre elas, destaque para a Pro Tork, líder mundial na produção de capacetes e maior fabricante de motopeças da América Latina.

A empresa paranaense irá expor os principais produtos do catálogo, que conta com mais de 30.000 itens dedicados ao street e ao off road. Entre eles, escapamentos e equipamentos de proteção. O objetivo é chamar a atenção dos visitantes com a melhor relação custo/benefício do mercado.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a expectativa é grande. “A feira é uma ótima oportunidade para rever antigos clientes, valorizar essas parcerias, além de fomentar novos negócios. O potencial da região é grande, logo, estamos animados”, afirma.

Para todas as informações sobre o evento, basta acessar o site: luanda.com.br/encontro-motomagazine

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.