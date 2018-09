Pro Tork participa de feira em Porto Alegre

Empresa é sediada em Siqueira Campos

A Pro Tork (foto acima) estará presente na 8ª FENEINM (Feira de Negócios da Indústria Nacional de Motopeças) , que acontece entre os dias 7 e 9 deste mês, no Embaixador Hotel e Centro de Eventos (foto abaixo) na cidade de Porto Alegre (RS). Com um catálogo de mais de 30 mil itens, a marca é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina.

Segundo o diretor-presidente da empresa, Marlon Bonilha (foto principal), o objetivo é apresentar as últimas novidades, receber e estreitar o relacionamento com antigos clientes, além de firmar novas parcerias comerciais. “Estamos bastante animados, preparamos preços e condições especiais”, afirma.

Na sexta-feira, o horário de visitação será das 13h às 20h. Já no sábado, das 10h às 19h. E no domingo, das 9h às 12h. O evento é exclusivo para profissionais do setor, com entrada gratuita, mas é necessário realizar credenciamento.

Serviço: O que: 8ª FENEINM – Feira de Negócios da Indústria Nacional de Motopeças

Onde: Embaixador Hotel e Centro de Eventos – Porto Alegre (RS)

Quando: 7 a 9 de setembro Informações: www.acsfeiraseeventos.com.br/feiras.html

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30 mil itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.