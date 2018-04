Pro Tork participa do Campeonato Gaúcho de Motocross

Alinha no gate da segunda etapa em Gramado

A Pro Tork participará da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross 2018, com os irmãos Lucas e Maiara Basso alinhando no gate de quatro categorias. O evento acontece neste fim de semana, dias 21 e 22 de abril, na cidade de Gramado, localizada na Serra.

Lucas (foto) é o terceiro colocado na tabela da MX2, o quinto na MX1 e o sexto na Elite. Já Maiara não pontuou na MX3 durante a abertura, pois faltou para correr o Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, no qual lidera a classe feminina. Ambos têm a expectativa de subir ao pódio e somar pontos importantes.

As disputas serão realizadas na Pista do Gramado Cross Clube (RS 235, km 31). No sábado, às 9h40, começam os treinos livres; às 14h10, os cronometrados; e às 17h, as primeiras provas. No domingo, o warm up será às 8h e o restante das corridas às 11h. O ingresso custa R$ 20 e pode ser adquirido no local.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da Nos Energy Drink.