Pro Tork Powercore 4 disponível para motos street

Sistema de escapamento de alto rendimento é oferecido para mais de 30 modelos de motocicletas nacionais, incluindo Honda CG

Impressionados com o desempenho do Powercore 4 nas pistas off road, os motociclistas pediram uma versão street do escapamento e a Pro Tork correu para atender a demanda. O sistema de alto rendimento já está disponível para mais de 30 modelos de motocicletas street nacionais, incluindo a queridinha Honda CG.

O equipamento foi projetado para otimizar o fluxo de gases do motor. Neste caso, a condução deles para fora da câmara de combustão é controlada, garantindo potência linear em médias e altas rotações, além de torque em baixa. Resultados comprovados em dinamômetro. Tudo isso sem falar no ronco diferenciado e no design agressivo.

Segundo o preparador de motos da maior fabricante de motopeças da América Latina, Roni Carlos Gesser, o Powercore 4 é o melhor escapamento do mercado. “Trata-se de um novo conceito, aliando tecnologia, matéria-prima de altíssima qualidade e performance. Um projeto que proporcionou grandes avanços em relação aos sistemas similares”, afirma.