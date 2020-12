Bacurau é sobre povoado do sertão de Pernambuco que desaparece misteriosamente

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, divulgou uma lista com seus filmes e séries favoritos em 2020, entre eles, uma produção brasileira: Bacurau. O longa, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, traz a história de um povoado do sertão de Pernambuco que desaparece misteriosamente do mapa. A atriz Karine Teles interpreta uma trilheira, que surge equipada com os equipamentos da marca Pro Tork (foto principal).

O elenco conta ainda com grandes nomes nacionais e internacionais, como Sônia Braga, Silvero Pereira e Udo Kier, e também revelou atores ainda pouco conhecidos do grande público. Lançado em 2019, Bacurau demorou 10 anos para ser concluído e, recentemente, foi indicado a um prêmio que serve como termômetro que aponta quem vai concorrer ao Oscar.

O objetivo é expor a marca em outros filmes, atraindo a atenção para toda gama de itens fabricada pelo grupo”

A lista divulgada por Obama em seu Twitter segue com os filmes A Voz Suprema do Blues e Mank, a animação Soul, documentários como Time e Crip Camp, as séries I May Destroy You, The Boys, O Gambito da Rainha e The Good Place, e minisséries como Mrs. America e Devs.

Marcos Pasquim usa Pro Tork no filme Tração

E a aparição da maior fabricante de motopeças da América Latina nas telonas não para por aí. A Pro Tork já forneceu equipamentos para as películas Motorrad e Tração, assim como para a série Sintonia do Kondzilla, e se prepara para mais. “O objetivo é expor a marca em outros filmes, atraindo a atenção para toda gama de itens fabricada pelo grupo”, afirma o diretor-presidente Marlon Bonilha.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.