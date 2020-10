Pilotos animados na primeira etapa da temporada que acontece neste fim de semana

A Pro Tork Racing Team está pronta para a disputa do Campeonato Paranaense de Velocross 2020, que terá sua abertura realizada neste fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, na cidade de Candói, junto a terceira etapa da Super Copa Integração. O evento é patrocinado pela Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

No ano passado seus pilotos conquistaram os títulos de sete categorias. Os destaques foram: Rafael Faria – campeão da 230cc, VX1 e VX2, Jacson Keil – vencedor da Força Livre Nacional, Marcio Lago – primeiro colocado na VX3 Nacional e VX4 Especial e Sandro Alexandre – ganhador da VX4 Nacional. A expectativa para esta temporada é ampliar o número de canecos.

Rafael Faria vem de vitória na categoria principal do Brasileiro e se mostra animado. “É muito bom poder voltar a acelerar depois de tanto tempo em quarentena. Retomei os treinos e de cara consegui ganhar no nacional, o que me deixou bastante confiante para o estadual. Em 2020 meu foco será a VX1 e a 250cc PRÓ, espero largar na frente e somar pontos importantes”, explica.

Também alinham no gate pela equipe: Alex Junior – VX1, 250cc PRÓ, FLN e TR125F Adulto, Matheus Zerbatto – VX1, Guilherme da Silva – VX1 e VX3 Especial, Jocimar Ferreira – FLN e 200cc, Romulo Bottrel – VX1, Marcio Lago – VX3 Nacional e Especial e VX4 Nacional e Especial, Sandro Alexandre – VX3 Nacional e Especial e VX4 Nacional e Especial, Rodrigo Taborda – VX1, VX3 e 250cc PRÓ, Paulo Stedile – VX3 Especial e VX4 Especial, Luiz Gustavo Fila – FLN e TR125F Adulto, Anilton Ximenez – VX3 Nacional e VX4 Nacional e Especial, Rodil Araújo – VX4 Nacional e TR125F Adulto e Ana Fietz – VXF Nacional.

As corridas no Centro de Eventos Antonio Loures Alves seguirão um rígido protocolo de segurança devido a pandemia do novo coronavírus, não sendo permitida a presença de público. Porém, toda a emoção será transmitida através da página da TV Live Interativa no Facebook: www.facebook.com/ tvliveinterativa. A programação inicia no sábado, às 8h, e no domingo, a partir das 7h45.