Parceria entre o brasileiro e a maior fábrica de motopeças da América Latina entrará no décimo primeiro ano consecutivo

Emerson Loth (foto) é o primeiro piloto confirmado pela Pro Tork para a temporada 2021. A parceria entre o pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade e a maior fábrica de motopeças da América Latina entrará no décimo primeiro ano consecutivo, envolvendo não apenas competições, mas também negócios.

Em 2020, o piloto conhecido no meio off road como Bomba faturou o título do Nacional e de tradicionais enduros como o Cerapió e o Independência. Além disso, tornou-se gerente geral das concessionárias KTM Sportbay, após aquisição das antigas lojas Sacramento, em Curitiba (PR) e Itupeva (PR), pelo Grupo Pro Tork.

A relação entre ele e a marca é cada vez mais próxima. “Estamos juntos desde o início da minha carreira no motociclismo, quando eu nem pensava que poderia chegar tão longe. Ela acredita nos meus sonhos, como foi recentemente com o Sertões, e me instiga em novos desafios, como agora com as lojas. Sou muito grato”, afirma.

O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, ressalta a confiança no atleta. “Ele é um cara simples, comprometido no que faz, tem tudo a ver com o nosso espírito, seja dentro ou fora das pistas. É um orgulho tê-lo em nossa família. A expectativa é de seguir crescendo juntos”, finaliza.

Confira o perfil de Emerson Loth:

Apelido: Bombadinho

Data de nascimento: 09/11/1984

Cidade de nascimento: Nova Friburgo (RJ)

Cidade onde mora: Curitiba (PR)

Ano em que começou a andar de moto off road: 1997

Ano em que virou piloto profissional: 2011

Principais títulos no Enduro de Regularidade:

– Pentacampeão Brasileiro 2013/2015/2017/2019/2020

– Pentacampeão Sul-Brasileiro 2012/2013/2014/2016/2017

– Octacampeão Paranaense 2011/2013/2014/2015/2016/2017/ 2018/2019

– Tricampeão Enduro da Independência 2014/2019/2020

– Campeão Ibitipoca 2019

– Campeão Cerapió 2020

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.