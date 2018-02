Pro Tork renova contrato com irmãos no Campeonato Brasileiro de Motocross

Mari e Balbi Júnior pelo oitavo ano consecutivo

A Pro Tork acaba de renovar o patrocínio dos irmãos Mariana e Antonio Jorge Balbi Júnior , que seguem como coordenadora e chefe de equipe da Kawasaki Pro Tork Racing, equipe focada na disputa da categoria MX2 no Campeonato Brasileiro de Motocross. A temporada inicia nos dias 24 e 25 de março, em Cornélio Procópio.

Dois pilotos paranaenses são a aposta da vez: Leo Souza (20), que já integrava o grupo desde o ano passado, e Fredy Spagnol (19), que vem como reforço. Mais um atleta está no radar para servir como uma espécie de reserva; caso Leo ou Fredy sofram algum imprevisto, ele entraria no time.

Balbi se mostra feliz com a parceria que já dura há oito anos. “Vivi grandes momentos da minha carreira com a Pro Tork e sou muito grato pela oportunidade de continuar trabalhando nas pistas depois do grave acidente que sofri, mesmo que de uma maneira diferente”, explica o tetracampeão nacional.

A última vez que ele atuou como piloto foi no dia 9 de julho de 2016, quando sofreu uma forte queda durante um treino do Arena Cross Brasil e teve lesão medular. Depois disso foram meses de batalha passando por hospitais, fisioterapia, acupuntura e terapia ocupacional. Missão que, aliás, ainda segue.

Para o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha (foto, com os dois na sede da empresa em Siqueira Campos) , Balbi é um verdadeiro guerreiro e representa o espírito da marca. “Somos apaixonados por motos, não importa a dificuldade, nós a enfrentamos, não a abandonamos, pois fazemos o que amamos. É por isso que ele tem todo o nosso apoio”, afirma.

Além do suporte para a equipe a Pro Tork também entra no projeto Balbi School como equipamento oficial. Nele Mari e Jorginho oferecem treinamento para atletas, principalmente amadores, em busca de aperfeiçoamento. Os cursos estão acontecendo em Belo Horizonte (MG) e os interessados podem entrar em contato pelos telefones (31) 99232-0646 ou 99108-7539.

O ano promete ser agitado. “Temos muito o que fazer e a expectativa é excelente. Leo foi campeão mineiro em 2017 e só não se saiu melhor no Brasileiro devido a uma lesão, que já foi superada. Fredy acaba de voltar de uma pré-temporada nos Estados Unidos. Em meio a isso, temos os cursos. Estou confiante que teremos bons resultados em todos os sentidos”, finaliza.