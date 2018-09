Pro Tork se aproxima de título no Brasileiro de Motocross

Na categoria MXF

A Pro Tork está cada vez mais perto do título da categoria MXF no Campeonato Brasileiro de Motocross 2018. Sua atleta, Maiara Basso, venceu outra prova neste fim de semana, dias 15 e 16 de setembro, durante a sexta etapa da temporada, realizada na cidade de Morrinhos, localizada a cerca de 120 km de Goiânia (GO).

E foi bonito o pega na pista de 1300 metros do Setor Darcy Chaves. Maiara largou na frente, mas foi ultrapassada aos sete minutos de corrida. Foi então que começou a analisar as linhas, para, três voltas depois, retomar a ponta e mantê-la até receber a bandeira quadriculada. Com o resultado, segue invicta na competição.

“Consegui abrir 11 pontos de vantagem na classificação. Me sinto mais tranquila para disputar a final, ainda mais que será no meu estado, dias 3 e 4 de novembro, em Fagundes Varela (RS). Vou continuar treinando, quero dar o meu melhor e espero contar com o apoio da torcida”, afirma.

Confira os resultados da etapa:

MXF

1) Maiara Basso (Pro Tork)

2) Larissa Lara

3) Tatiane Poltronieri

4) Thalia Poltronieri

5) Marcely Cazadi

Classificação:

MXF

1) Maiara Basso – 75 pontos (Pro Tork)

2) Larissa Laira – 64 pontos

3) Tatiane Poltronieri – 56 pontos

4) Sarah Guimarães Silva – 48 pontos

5) Marcely Cazadini – 38 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.