Pro Tork se destaca com vitórias no Paranaense de Motocross

Fase realizada em Mandaguari

A Pro Tork Racing Team se destacou na segunda etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross 2019, conquistando sete vitórias, além de outros bons resultados. O evento foi realizado no fim de semana, dias 25 e 26 de maio, em Mandaguari, município localizado a apenas 30 quilômetros de Maringá.

Rafael Faria deu show de pilotagem vencendo a MX2, enquanto Matheus Zerbatto foi o mais rápido na Intermediária Especial, Willian Guimarães ganhou a MX3, a MX4 e a MX45, e Otavio Pedro da Silva comemorou o primeiro lugar na 150cc e na Júnior. Faria e Zerbatto ainda foram os terceiros colocados na MX1 e MX2, respectivamente.

Esta é a terceira vez que a cidade recebeu uma etapa do estadual da modalidade. As provas aconteceram num traçado de 1.100 metros de extensão, com trechos de curvas travadas, mesas e saltos, obstáculos que exigiram técnica e preparo físico dos participantes.

Agora, a Pro Tork Racing Team retoma o treinamento para se preparar para a próxima rodada, programada para os dias 29 e 30 de junho, em Cianorte. O objetivo é manter o bom desempenho, somando pontos importantes em busca pelos títulos da temporada 2019.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada – A inscrição subsidiada oferecida pela Pro Tork segue pelo sexto ano consecutivo. A marca, considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é parceira da Federação Paranaense de Motociclismo há 20 anos, realizando diversas ações em prol da modalidade no estado. Quem utilizar determinados equipamentos não paga para participar das corridas ao longo da temporada. Confira todos os detalhes em: encurtador.com.br/gGIKN.

A Pro Tork é patrocinadora máster do Campeonato Paranaense de Motocross e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.