Pro Tork sobe ao pódio na penúltima etapa do Argentino de Motocross

Na cidade de Tucumán

O Campeonato Argentino de Motocross teve sua sétima e penúltima etapa realizada neste fim de semana, dias 1 e 2 de setembro, na cidade de Tucumán. A Pro Tork subiu ao pódio com o piloto Jose Felipe, ao conquistar o segundo lugar na disputa da categoria principal, a MX1.

Na primeira bateria, ele largou em segundo, chegou a assumir a ponta, mas cometeu um erro e acabou recebendo a bandeira quadriculada em terceiro lugar. Já na corrida seguinte, saiu em primeiro após a queda do gate e ganhou com oito segundos de vantagem sobre o segundo colocado.

Tigre, como é conhecido em seu país, é patrocinado pela marca brasileira desde 2010. Ele é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina, tem um título chileno, um argentino e um paraguaio, já venceu provas no Brasil, correu o Motocross das Nações e outros eventos pelo mundo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.