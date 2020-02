Pro Tork Trilha de Verão é sucesso em Pernambuco

A 12ª Pro Tork Trilha de Verão foi um verdadeiro sucesso, batendo o próprio recorde ao reunir 1.500 pilotos de motocicletas. O evento aconteceu neste domingo, dia 9 de fevereiro, com um incrível percurso de 40 quilômetros, explorando as belas paisagens do pequeno município de Belém de Maria (PE).

Uma das participantes foi Laninha Lopes, campeã pernambucana de motocross e velocross. “Para mim, é o melhor encontro de trilheiros do Nordeste. A organização é muito receptiva, a trilha é desafiadora e contempla até riachos. Fui em 2019, voltei este ano e em 2021 estarei mais uma vez”, afirma.

Para um dos responsáveis pela Trilha de Verão, Genivaldo Filho, o patrocínio da Pro Tork foi imprescindível para a realização. “Contar com a maior fabricante de motopeças da América Latina como parceira é um grande reconhecimento e nos possibilita fazer um evento com mais qualidade”, destaca.

Os encontros de trilheiros estão crescendo em ritmo acelerado na região, reunindo motos, quadriciclos e UTVs. Mas a Trilha de Verão se destaca por reunir apenas motocicletas, já sendo considerada uma das maiores do Nordeste. E a expectativa é continuar evoluindo.